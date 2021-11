ABBRANDINI 6 – Poco impegnato nei 90 minuti il portiere rossoblù, anche grazie alla protezione della coppia centrale di difesa.

LORENZONI 6,5 – Partito come terzino, nel corso della partita viene schierato come mezz’ala. Buona qualità e quantità nella sua prova, con alcuni errori in fase di impostazione dovuti anche alla poca esperienza.

DE SANTIS 6,5 – Ha un conto aperto con Shiba per tutto il primo tempo; gli concede poco senza farlo mai girare effettivamente verso lo specchio di porta. Sostituito a metà ripresa per far posto a Varga.

ZGRABLIC 7 – Fisicità e presenza in campo ne fanno un uomo importante della squadra. Seppur con i piedi non abbia grandi doti balistiche, quantitativamente la sua figura si fa sentire.

ALBONI 7+ – Il migliore in campo insieme a Ferri Marini. E’ un giovanissimo della rosa, ma dimostra già grandi potenzialità tecniche e tattiche. Supporta difensivamente ed offensivamente la squadra, provato da Antonioli anche come esterno alto. Sbaglia pochi palloni, con ottimi traversoni dalla fascia e giusta attenzione in fase di possesso e non.

ANGIULLI 6+ – Dopo un buon tentativo da palla inattiva nel primo tempo, si spegne il centrocampista numero 23. Rischia molte giocate, molte di queste anche sbagliandole. Si riprende nella seconda fase dell’incontro, mostrando intensità e grinta nella costruzione del gioco.

ISACCO 7 – Prova di sostanza la sua. Smista bene in mezzo al campo, gestendo bene il pallone e capendo il posizionamento dei compagni. Verticalizza quando vede spazio e gioca semplice quando le strade sono chiuse. Nel corso della stagione potrebbe rilevarsi una pedina importante dello scacchiere.

TRAVAGLINI 5 – Prestazione insufficiente la sua. Penalizzato, forse, da una posizione più esterna, non riesce ad incidere nella partita, senza creare pericoli alla retroguardia di Ciampelli.

FERRETTI 5,5 – Autore di una prova sporadica il 7 rossoblù. Si fa vedere con ripartenze palla al piede e avanzate sulla fascia, ma non impensierisce mai realmente il meccanismo difensivo bianco-celeste.

SVARUPS 5 – Impegnato particolarmente nel lavoro di boa al centro dell’attacco, l’attaccante lettone si muove poco e con lentezza, aspettando il più delle volte il pallone senza movimenti.

FERRI MARINI 7,5 – Il protagonista della partita; con la sua intraprendenza sale in cattedra, prende per mano la squadra e, con il calcio di rigore procurato e trasformato, porta la Samb al turno successivo di Coppa Italia.

ALL. MAURO ANTONIOLI 7 – Alla prima ufficiale sulla panchina rossoblù porta a casa la vittoria. È ancora presto per dare un giudizio sulla sua Samb, ma come inizio non sembra male. Rispetto alla Samb di qualche giorno fa appare già una formazione più unita, compatta e organizzata tatticamente. Che sia merito del cambio allenatore? Lo scopriremo presto.

(dal 45’) VARGA 6+ – La squadra porta alto il baricentro nel secondo tempo, con la difesa rossoblù che viene raramente chiamata in causa. Bravo ad entrare in partita con concentrazione.

(dal 45’) AMATO 6,5 – Impatto accattivante con il match per il 2002. Combattivo e volenteroso negli interventi, dimostra lo spirito giusto sul terreno di gioco, talvolta eccedendo.

(dal 45’) LISI 6+ – Tocca pochi palloni dal suo ingresso, ma in questi si muove con vivacità e attenzione, cercando di compiere un doppio lavoro sulla cerniera della mediana.

(dal 70’) CIPOLLETTA – SV

(dal 73’) DI DOMENICANTONIO – SV

