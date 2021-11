SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittorio Massi, presidente del Porto d’Ascoli, parla così ai nostri microfoni al termine della sfida persa 1-0 contro la Samb nel turno di Coppa Italia di serie D.

“Sapevamo di avere dei giovani perfetti per la categoria, il merito è del diesse Traini. Oggi hanno dimostrato di essere ragazzi di valore. Dispiace per Battista, che si è fatto male al ginocchio, speriamo di avere notizie positive domani mattina. Se pensiamo a rinforzi per gennaio? Attualmente no, certo il mercato invernale è sempre un’opportunità, ma ora dobbiamo pensare partita per partita e domenica c’è una sfida importante contro l’Alto Casertano”.

