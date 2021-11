SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Ciampelli al termine di Samb-Porto d’Ascoli 1-0, Coppa Italia di serie D.

“Abbiamo fatto una buona gara, dando il giusto spazio ai giovani. Nel secondo tempo la Samb ha alzato il ritmo e ci ha messo in difficoltà. Fino al momento dell’episodio del rigore la partita non stava esprimendo molto. Obiettivo? Per noi resta la salvezza, so perfettamente il livello della categoria e non ci dobbiamo montare la testa. Quello che conta oggi è l’atteggiamento”.

