FORMAZIONI

Sambenedettese: Abbrandini, De Santis, Alboni, Ferretti, Ferri Marini, Zgabric, Lorenzoni, Isacco, Travaglini, Svarups, Angiulli. All. Antonioli.

Porto d’Ascoli: Finori, Pasqualini, Sensi, Shiba, Aliffi, Battisti, Clerici, D’Alessandro, Monachesi, Pietropaolo, Sabatini. All. Ciampelli.

NOTE Samb in completo bianco con inserti rossoblu. Porto d’Ascoli in completo biancoceleste. Serata mite, 14 gradi circa.

CRONACA

PRIMO TEMPO

7′ Lancio di Aliffi a smarcare Shiba, che però sbaglia lo stop e rende facile l’uscita di Abbrandini.

9′ Brivido per la difesa biancoceleste. Cross morbido di Alboni dalla destra, la traiettoria sembra facile preda di Finori che però si lascia sfuggire la sfera in presa alta. Nessun attaccante della Samb riesce ad approfittarne.

11′ Ferretti tenta il cross dal vertice basso dell’area di rigore, Pasqualini intercetta con un braccio. Sarà punizione da zona interessante.

11′ Parte Angiulli, gran botta di mancino ma Finori stavolta è attento e respinge coi pugni.

16′ Primo cambio forzato per mister Ciampelli. Battisti è costretto a lasciare il posto a Nociaro per una contusione dopo uno scontro di gioco con Zgabrlic.

25′ Fase di studio per le due squadre che lottano prevalentemente a centroampo.

31′ Prova a spingere il Porto d’Ascoli. Bella discesa del terzino Pasqualini sulla sinistra, arriva sul fondo e tenta il cross. Travaglini è attento e spazza di testa.

34′ Tentativo velleitario di Angiulli dai 30 metri. C’è la potenza ma non la precisione. Palla in curva.

38′ Prova a dare continuità la Samb. Ferretti arriva sul fondo e la in mezzo col destro, il cross però è lento e prevedibile. Finori blocca senza difficoltà.

41′ Bel cross di Alboni dalla trequarti, che pesca con i tempi giusti il taglio di Ferri Marini. Il 10 stacca di testa ma la sfera termina ancora tra i guantoni di Finori. Sul settore di destra i rossoblu stanno riuscendo a creare più pericoli alla retroguardia “ospite”.

45+3 Finisce senza altre occasioni da segnalare una prima frazione di gioco con pochi squilli. Da segnalare la bella punizione di Angiulli e il colpo di testa di Ferri Marini che hanno impegnato Finori. Abbrandini inoperoso.

SECONDO TEMPO

45′ Subito un triplo cambio per la Samb. Escono Travaglini, Isacco, De Santis per Varga, Lisi e Amato.

47′ Reclama il rigore la Samb. Bellissima triangolazione in area tra Svarups e Amboni che cade a terra dopo un contrasto con Aliffi. L’arbitro fa segno al terzino rossoblu di rialzarsi ma restano dubbi.

48′ Antonioli schiera ora la Samb con un 4-3-3 ad ali invertite che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. Svarups al centro dell’attacco con Ferretti a destra e Ferri Marini a sinistra.

50′ Ferri Marini si accentra e prova il destro da fuori. Blocca a terra Finori.

55′ Tentativo da fuori di Amato, palla lontanissima dalla porta del numero 1 del Porto d’Ascoli.

59′ Bella trama del Porto d’Ascoli: D’Alessandro lavora bene il pallone dal lato corto dell’area di rigore, mette al centro per Shiba che difende palla spalle alla porta, aspetta l’arrivo di Pasqualini e lo serve sulla corsa. Il mancino si spegne sul fondo.

60′ RIGORE PER LA SAMB. Ferretti calcia dal limite col sinistro a giro, Finori non riesce a bloccarla e, nel tentativo di anticipare Ferri Marini sulla ribattuta, lo travolge. L’arbitro non ha esitazioni nell’indicare il dischetto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.