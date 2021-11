GROTTAMMARE – L’associazione I Care Odv di Grottammare è un’Organizzazione di Volontariato che opera da 20 anni in tutto il territorio piceno realizzando tante iniziative culturali e sociali allo scopo di diffondere, attraverso la conoscenza di ciò che ci circonda la Solidarietà.

Il nostro nome viene dall’esperienza rivoluzionaria della scuola di Barbiana di Don Milani ed è un bellissimo slogan e programma che vuol dire tante cose “Mi Impegno, Mi prendo Cura…” che per noi ad esempio rappresenta l’attivismo civile e civico nella Cura dei Beni Comuni come la lotta per l’acqua pubblica fatta col referendum di 10 anni fa ed oggi con la battaglia per difendere l’acqua pubblica contro le derive privatistiche dell’ultra-capitalismo.

Da martedì 9 novembre partirà Lo Sportello Amico I Care che sarà aperto ogni martedì dalle 10:00 alle 12:00 presso la nostra sede del progetto dei Cacciatori di Briciole sulla Valtesino al civico 295/2.

Lo Sportello Amico I Care apre con l’intento di offrire attenzione e una prima risposta ai bisogni del territorio in cui le persone in difficoltà possano trovare uno spazio che le aiuti ad essere protagoniste e soggetti attivi nel superamento della loro condizione di disagio. Sarà gestito da 2 volontarie professioniste che hanno lavorato nell’ambito dei servizi sociali. Lo Scopo è Accogliere, ascoltare e orientare le persone in difficoltà, offrendo:

– l’ascolto e un aiuto concreto riattivare insieme le risorse che ognuno ha. Spesso le difficoltà concrete si trasformano in fatica interiore, in perdita di fiducia ,in disorientamento. Ma si può sempre ripartire se qualcuno ti offre una mano;

– l’accoglienza ed analisi della domanda del cittadino e decodifica dei bisogno;

– le informazioni sull’offerta dei servizi e delle risorse territoriali – utilizzo degli stessi .

Se uno dei bisogni è l’aiuto alimentare noi lo possiamo offrire col nostro Progetto dei Cacciatori di Briciole in cui da 7 anni combattiamo lo spreco alimentare raccogliendo cibo buono che altrimenti andrebbe buttato e aiutando ogni settimana 60 famiglie ovvero 200 persone con il pacco alimentare.

