di Angelica Montozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Cineteatro San Filippo Neri insieme all’Associazione Caleidoscopio, ha pensato per quest’anno a uno speciale pacchetto indirizzato ai più piccoli. Il pacchetto in questione comprende i due spettacoli presenti in ‘’Ritratti fanciulli’’ e due laboratori pensati a misura di bambino.

Primo appuntamento sabato 13 novembre alle ore 17 con Atgtp -Associazione Teatro Giovani Teatro pirata, con lo stage di teatro per bambini rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni (numero di partecipanti: minimo 7 massimo 15). Costo 30 euro.

Seguirà domenica 14 novembre alle ore 17 con ‘’Chiamatemi Pig Gi’’ dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (età consigliata 3/8 anni). La storia narra di un giovane, che dopo la morte del padre, Re di Capota, è costretto a prenderne il posto. Ma, la vita da monarca non fa per lui, in quanto essa comporta troppe responsabilità, doveri, pericoli in agguato. Fugge da una falsa libertà e dal troppo potere, inventando una nuova identità ed un insolito nome: Pig Gi. In cerca di una casa, famiglia, la troverà per caso in un circo. Lì incontrerà personaggi bizzarri e avrà modo di scoprire i propri talenti e limiti superando prove sempre più difficili fino a svelare la sua vera identità.

Sabato 11 dicembre dalle ore 16 alle 17.30 ci sarà il laboratorio online per bambini. Il laboratorio si incentrerà sul pensiero creativo con Altisensi- Filosofia per la creatività, è rivolto a bambini dai 6 anni agli 11 anni (numero di partecipanti: minimo 7 e massimo 20). Costo 15 euro.

Domenica 12 dicembre dalle ore 17 con Ucci, Ucci Pollicino e altre fiabe con Stivalaccio Teatro. Età consigliata 5/10 anni. Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in maniera diversa, entrambi hanno ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino. Emilio è terrorizzato, mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è non dormire per non essere colti impreparati. Ma come fare? Per cercare di non addormentarsi le provano tutte ma con scarsi risultati, poi all’improvviso, l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa. Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori crudeli.

Il costo del pacchetto è di 45 euro, a chi non sarà possibile partecipare a tutti gli eventi del pacchetto potrà comunque riservarsi un posto per le singole iniziative. Per assistere agli spettacoli, chi ha più di 12 anni dovrà esibire il green pass. Per i non soci, al costo del pacchetto va aggiunta la quota associativa 2021 di 10 euro.

Per info e prenotazioni:

Tel: 3891463537 / 3383894018

Fb: Cineteatro San Filippo Neri

Instagram: cineteatrosfn

Sito web: www.cineteatrosanfilipponeri.com

Orario botteghino : ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30

