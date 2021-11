SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 3 novembre, dal Comune di San Benedetto.

La Picenambiente comunica che le Segreterie Nazionali FT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata o turno di lavoro per l’8 novembre.

Qualora il personale di Picenambiente aderisse in parte o nella totalità allo sciopero, i servizi di igiene urbana potrebbero non essere garantiti.

Eventuali recuperi dei servizi di raccolta non effettuati avverranno nel corso del turno successivo.

