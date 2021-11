PEDASO – Si alza il sipario al cineteatro Valdaso di Pedaso con un primo appuntamento di gala dedicato al mondo umoristico nazionale.

Sabato 27 novembre, alle ore 21,15, saranno in scena due big della comicità locale e nazionale ovvero Piero Massimo Macchini e Marco Marzocca.

Macchini, marchigiano doc, è l’attore comico per eccellenza del piceno, capace negli ultimi anni di saper dialogare in maniera esponenziale con il mondo dei più giovani, per mezzo delle nuove vie della comunicazione social dove vengono esaltati personaggi e costumi del territorio in un travolgente ed irresistibile linguaggio della risata.

Marzo Marzocca, attore romano e grande volto della comicità televisiva italiana in trasmissioni cult del calibro di Zelig ( in scena con Claudio Bisio grazie al celebre sketch di Ariel il domestico filippino), Bra, Pippo Kennedy Show e Bulldozer, oltre alla popolarità in fiction come “Distretto di Polizia” ed “Una pallottola nel cuore”, torna in riviera con il nuovo spettacolo “Ciao Signo’ ”, scritto dal celebre autore Stefano Sarcinelli.

La kermesse patrocinata dall’ amministrazione comunale di Pedaso, dietro la consulenza dell’ associazione policulturale Artistic Picenum, verrà presentata dalla show girl e cantante Paulina Pieprzka.

Prevendita obbligatoria presso Cartolibreria Camilletti’ s di Pedaso; info line 3475406630 – 0734 932362

