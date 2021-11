SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa martedì 2 novembre la terza giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Si riconferma lo Sporting Grottammare con una vittoria per 2-3 contro LA 10 Academy, decisivi i gol di Manfroni, Poggi e Fioravanti. I grottammaresi rimangono aggrappati ai primi posti a punteggio pieno con 9 punti.

Dopo il turno di riposo nella seconda giornata, arriva un’altra sconfitta per la Sordapicena per 3-0 in casa della Futsal Vire. Battuta anche la San Benedetto City 4-5 in casa dall’Amatrice C5. Per i rossoblu a segno Bastianelli, Persico e Bizzarri doppietta. Le due squadre di San Benedetto del Tronto, al momento occupano gli ultimi posti a quota 0 punti.

