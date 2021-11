MONTE URANO – Esordio positivo per la Qualis Lab Fermana nel campionato di prima divisione femminile di pallavolo. Le ragazze di coach Maurizio Ciotola superano fuori casa per 3-0 la giovane e tenace Publiesse Volley Monte Urano, che poco può difronte alla maggiore esperienza delle ragazze fermane.

Nonostante una gara altalenante e con molti cali di concentrazione, capitan Abbiati e compagne tengono sempre in mano il pallino del gioco riuscendo a chiudere con il massimo scarto tutti e tre i set. Buono l’approccio in difesa della formazione locale che ha dimostrato di riuscire a gettare più volte il cuore oltre l’ostacolo recuperando importanti break nel punteggio.

“Era importante partire con il piede giusto nella gara di esordio dove la difficoltà maggiore sapevamo sarebbe stata tenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine del match – il commento di coach Ciotola – Questo gruppo era alla sua prima partita in assoluto e posso ritenermi soddisfatto per quanto espresso in campo, con la consapevolezza di continuare a lavorare molto in palestra per affinare sempre di più il nostro gioco”

Publiesse Volley Monte Urano: Vincenzia Marella Ciarrocca, Sofia Ciotti, Lucrezia Costa, Federica Laurenzi, Chiara Marilungo, Marinangeli, Marozzi, Mattei, Mazzoni, Nazziconi, Pietracci (k), Santini, Seghetti, Trivelli (L), Virgili. All: Jana Kruzikova.

Qualis Lab Fermana: Abbiati (k), Asmarandei, Colombo, Cupidio, Curi, De Carolis, Faina, Minnucci, Garagliano (L). All: Maurizio Ciotola – Lorenzo Giacobbi

Arbitro: Gianmarco Governatori

Parziali: 16-25, 18-25, 15-25

Classifica: Qualis Lab Fermana 3, Mac Pedaso Volley 3, Pallavolo Fermo 3, Emmont Volley 0*, Marinozzi Montegranaro 0*, Olians Plast Trifase 0, Angels Lab 0, Publiesse Volley Monte Urano 0.

* Marinozzi Montegranaro ed Emmont Volley 1 partita in meno

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.