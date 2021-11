Knoflach 5,5 Prima insufficienza per il portiere rossoblu. Incolpevole sul primo gol, in occasione del rigore per il Vastogirardi è lui a commettere il fallo e permette il raddoppio dei padroni di casa. Da segnalare l’uscita su Alagia al 4′ pt che ferma un’azione pericolosa e un grande intervento al 17′ che nega la tripletta di Guida.

Alboni 5,5 Probabilmente uno dei meno peggio in difesa. Solito lavoro in fase offensiva dove in diverse occasioni si propone con alcune discese. In fase difensiva marca Alagia che gli crea diverse difficoltà.

Cipolletta 4,5 Non in giornata il numero 5 rossoblu. Soffre molto le ripartenze dei gialloblù e in occasione del primo gol esce in ritardo su Guida, che dopo uno scambio con Ahmetaj, non ha problemi ad addrizzare la mira e a depositare il pallone in rete. Viene ammonito al 41′ st.

Varga 5 Si trova in difficoltà nelle ripartenze anche lui, ma rispetto a Cipolletta, delle volte è bravo in fase di anticipo. Poteva fare di più per tanto meno provare deviare il passaggio che spalanca la porta ad Alagia in occasione del rigore.

Lorenzoni 4 Occupa la posizione di terzino sinistro. Male in fase di difesa dove spesso e volentieri si fa sfuggire il diretto avversario. Due suoi errori costano due gol. Il primo errore lo commette nell’episodio del rigore dove Alagia si trova tutto solo senza marcatura. Il secondo errore lo commette in occasione del terzo gol, quando non segue la linea difensiva e da ultimo uomo lascia in gioco Alagia che chiude la partita.

Angiulli 6 Il capitano rossoblu prova a gestire il centrocampo e a smistare i palloni. Il suo compito lo fa abbastanza bene. Da segnalare il buon cross al 9′ st che permette a Ferri Marini di colpire di testa in area.

Amoruso 5,5 Viene schierato a centrocampo e non ricordo sue giocate in particolare. Spesso è in ombra.

Lisi 5,5 Si vede di più rispetto ad Amoruso in fase di impostazione dove riceve e gioca qualche pallone, ma non ho giocate particolari da segnalare.

Ferri Marini 7 Forse l’unica nota positiva dei rossoblù. Si guadagna al 22′ pt un calcio di rigore che segna e spedisce il pallone sotto il sette. Si fa vedere con un tiro da fuori area al 36′ pt che sfiora il palo. Al 9′ st si vede parare un colpo di testa da Di Stasio che respinge in angolo.

Svarups 5 Era la prima da titolare con la Samb, la prestazione è probabilmente da qualche voto in meno ma ha la giustificazione di essere da poco tempo in squadra. Sbaglia tanti palloni di cui molti erano semplici da gestire e spesso non fa valere il proprio fisico. Ha un’occasione al 14′ pt ma di testa conclude al lato. Esce all’11’ st per Ferretti.

Di Domenicantonio 5+ Prova qualche giocata personale ma spesso è impreciso. Perde un pallone sanguinoso all’8′ pt che permette al Vastogirardi di ripartire e creare una potenziale occasione da gol. A fine primo tempo prova un tiro da fuori area che finisce quasi fuori campo. Ha una buona occasione al 12′ st ma si vede respingere in angolo il suo colpo di testa da Di Stasio. Esce al 21′ st al posto di De Sena.

Ferretti 5,5 Subentra all’11’ st al posto di Svarups. Si vede in due occasioni: mette un buon pallone in area di rigore che porta all’occasione di Di Domenicantonio al 12′ st. Poi spedisce un pallone alto al 27′ st dopo aver ricevuto il cross dalla sinistra di Peroni.

De Sena 5,5 Entra al 21′ st al posto di Di Domenicantonio, ma non è incisivo e tocca pochissimi palloni.

Peroni 6 Entra al 23′ st al posto di Lisi. Fa il suo compito cercando di saltare l’uomo. Si fa vedere al 27′ st con un buon cross che porta alla conclusione di Ferretti.

Travaglini SV entra gli ultimi minuti del secondo tempo e si vede poco.

Donati 5 Ci si aspettava un altro tipo di gara della sua Samb. Schiera titolare Svarups che si allenava da poco con i nuovi compagni ma a quanto pare ha bisogno di ulteriore tempo per ambientarsi. Rischiera Lorenzoni come terzino sinistro dove nelle ultime gare aveva avuto già diverse difficoltà, che poi si sono confermate contro il Vastogirardi. La difesa schierata trova in generale diverse difficoltà spesso contrastando gli avversari in modo scomposto. In attacco sono state create diverse occasioni da gol che spesso e volentieri potevano essere finalizzate meglio.

