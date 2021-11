TESTA 6,5 Viene chiamato in causa poche volte ma si fa sempre trovare pronto, soprattutto nelle uscite in presa alta. Al 65′ è bravo a bloccare il destro a giro di Capezzani, evitando il pericoloso tap-in di Padovani che era in agguato.

PETRINI 6+ Spinge sulla fascia destra e dialoga spesso con Verdesi sulla sua verticale. Segue quasi a uomo Mengani.

SENSI-PASSALACQUA 7 Si ricompone la coppia difensiva titolare ed insieme innalzano un muro difficile da scalfire. Padovani di fatto non vede mai lo specchio della porta. Spazzano il pallone senza fronzoli quand’è necessario.

PASQUALINI 6,5 Prestazione più difensiva che offensiva, arriva sul fondo solo in un paio di occasioni. Spesso in lotta con Aloisi nel primo tempo.

EVANGELISTI 6+ Si fa vedere tra le linee e riceve spesso il pallone sui piedi, sbaglia però alcuni appoggi.

ROSSI 6,5 Gara di quantità la sua, spesso a contrasto con gli avversari. Sempre più titolare a centrocampo.

PETRICCI 6+ Al 25′ ha una grande occasione di 2 vs 2 in contropiede, con un’autostrada di fronte a se, ma si fa rimontare da Cicconetti. Cresce nella ripresa con alcune buone verticalizzazioni.

VERDESI 7,5 Gioca forse la sua miglior partita dall’inizio della stagione. Morde le caviglie agli avversari, corre, dribbla e procura anche il rigore (suo il tiro respinto dal portiere che ha poi innescato il contatto in area). Un under di lusso.

BATTISTA 6 Spende molto, ma non riesce ad incidere. Mister Ciampelli prova invertire la sua posizione con Verdesi, spostandolo sulla fascia destra, ma tocca pochi palloni. L’arbitro gli annulla anche un gol, viene ammonito per proteste. Esce nervoso, ma si rifarà.

NAPOLANO 7 Tecnicamente è uno dei migliori in campo e si vede in molte delle sue giocate. Arretra spesso sulla linea dei centrocampisti per recuperare palla, dando una grossa mano al reparto. Dal dischetto è glaciale. Rigore fotocopia di quello calciato contro il Notaresco: apre il piattone e la mette nell’angolino. Glaciale.

MONACHESI 6,5 (dal 60′) Entra subito in partita e conquista il penalty.

PIETROPAOLO 6 (dall’89’) Subentra ad Evangelisti e aiuta i compagni a difendere il vantaggio, durante il forcing finale degli ospiti.

D’ALESSANDRO 6- (dal 70′) Perde alcuni palloni che potevano costare caro, ma i compagni ci mettono una pezza.

MISTER CIAMPELLI 6,5 Il suo Porto d’Ascoli è pragmatico e cinico. Ottiene il massimo risultato col minimo sforzo, non giocando benissimo, ma sfruttando al massimo gli episodi favorevoli. Quello che conta sono i tre punti ed oggi sono arrivati. Tatticamente punta sul 4-3-3, che nei minuti finali diventa 4-4-2 per proteggere il risultato. Cambi azzeccati, anche in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì, in cui alcuni giocatori potrebbero tirare il fiato.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.