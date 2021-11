SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i due punti conquistati nel turno infrasettimanale con il 3-2 rifilato alla Ciam Pallavolo Ascoli, la Serie D femminile della Riviera Samb Volley trova la prima vittoria a punteggio pieno della stagione.

Le ragazze di coach Medico hanno infatti vinto per 0-3 (23-25; 15-25; 18-25) il derby contro la Techno Athena Volley Sbt, portandosi così a quota 5 in campionato dopo le prime tre partite della stagione. Una gara molto sentita tra le fila rossoblù, importante per cercare di dare continuità al gioco e ai risultati ed uscire definitivamente da un periodo negativo.

Le formazioni:

Athena Volley: Beni, Capretti, Capriotti, De Angelis, De Dominicis, Ippoliti, Leonzi, Lo Sterzo, Maravalle, Talamonti, Tarli, Vespasiani (All. Torresi)

RSV: Angelini Bracciani, Bevilacqua, Di Buonnato, Elezi, Izzi, Mennitti, Novelli, Pelliccioni, Pulcini, Raffaelli, Tufoni, Ubaldi, Vagnoni (All. Medico).

Purtroppo, la serata non inizia come ci si aspetta per problemi di un Green Pass scaduto nella formazione rossoblù, costretta quindi ad iniziare il match senza una titolare. Un inizio difficoltoso per la RSV, con le avversarie che allungano nel punteggio arrivando al 19-11. Da quel momento, complici gli errori e la poca incisività dell’Athena, il match inizia a prendere una piega a favore degli ospiti. Sotto l’ottima regia della Novelli e caricata dalla spinta emotiva di capitan Pulcini, il gap si riduce e porta il primo parziale alla RSV. Una squadra ricompattata e con gioco fluido, questa la squadra vista in campo contro l’Athena Volley, con il punteggio che può solo che confermare quanto visto in campo. Secondo e terzo set scivolano via velocemente e senza preoccupazioni a favore delle ospiti, con le avversarie ormai in balia del tornado rossoblù. Un 3-0 che mette il buon umore in casa Samb e concede anche il turno di riposo.

