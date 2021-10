TERAMO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 31 ottobre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Quella di oggi è una giornata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco, che sono stati chiamati ad intervenire in quattro diversi scenari operativi. In mattinata una squadra del distaccamento di Penne è intervenuta a Castilenti per soccorrere un cacciatore che ha accusato un malore durante una battuta di caccia. Una volta raggiunto il luogo dell’intervento, collocato in una zona scoscesa, i vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale del 118 di Atri che ha praticato al malcapitato alcune manovre di rianimazione cardiopolmonare. Successivamente il cacciatore è stato trasportato con l’elicottero del 118 presso l’Ospedale Mazzini di Teramo dove è stato sottoposto alle cure del caso.

Nel primo pomeriggio, una squadra del Comando di Teramo è intervenuta in località Rupo, per recuperare un cane da caccia scivolato in un dirupo durante una battuta di caccia al cinghiale. I vigili del fuoco si sono calati lungo la ripida scarpata utilizzando tecniche operative Saf di derivazione Speleo-Alpino-Fluviale e una volta raggiunto il cane lo hanno recuperato e riconsegnato al suo proprietario.

Poco dopo la stessa squadra è stata inviata in località Prati di Tivo, nel comune di Pietracamela, per soccorrere una coppia di escursionisti emiliani rimasti bloccati lungo la ferrata Danese a causa della presenza di ghiaccio e neve. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha verricellato a bordo i due escursionisti per sbarcarli, poco dopo, in buone condizioni di salute, nel piazzale di Prati di Tivo.

Nel pomeriggio un’altra squadra di vigili del fuoco è stata inviata in località Il Ceppo, nel comune di Rocca Santa Maria, per portare soccorso a due ragazze marchigiane disperse. Le giovani escursioniste si trovavano nella zona della Morricana, ma avendo perso il sentiero e, preoccupate per il sopraggiungere dell’oscurità, si sono rivolte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Teramo che ha allertato anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto è stata formata una squadra mista che ha raggiunto le due ragazze, già individuate da un ragazzo del posto, e le ha ricondotte nel piazzale del Ceppo dove avevano lasciato la loro auto.

