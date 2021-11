SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vittoria che fa morale e classifica quella del Porto d’Ascoli che, battendo 1-0 il Tolentino, riscatta la bruciante sconfitta giunta nel finale a Montegiorgio, che rischiava di togliere certezze ai ragazzi di Ciampelli. Queste le dichiarazioni dei protagonisti nel post match:

Lorenzo Pasqualini, terzino sinistro del Porto d’Ascoli autore di una gara ordinata in entrambe le fasi: “Una gara dura contro un avversario di grande intensità e fisicità. Ci siamo ripresi quello che avevamo perso a Montegiorgio. Stavolta l’episodio è stato a nostro favore, ma siamo stati bravi a non concedere occasioni per il pareggio”.

Riccardo Bogliari (allenatore in seconda del Porto d’Ascoli): “In questa squadra tutti sono partecipi, c’è bisogno di tutti e quando c’è competizione si alza il livello della squadra. Ci sono tanti elementi che possono giocare, mercoledì potrà esserci del turnover. Essendo una neopromossa è normale che non abbiamo l’esperienza di chi è da molto tempo nella categoria. Un esempio è quello di Montegiorgio, in cui per una piccola disattenzione al 95′ abbiamo buttato via la partita. Oggi siamo stati bravi a raccogliere il più possibile contro un’ottima squadra”.

Andrea Mosconi, mister del Tolentino: “Avevamo la partita totalmente sotto controllo, l’arbitro ha condizionato la gara. Io posso allenare la squadra non gli arbitri. L’episodio di oggi è eclatante, il mio difensore non ha nemmeno sfiorato Napolano. Perdere così fa male”.

