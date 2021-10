Le dichiarazioni post partita. Silenzio stampa per i rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sconfitta per 3-1 con il Vastogirardi, la Samb rimane in silenzio stampa ma abbiamo avuto modo di intervistare i protagonisti della partita ovvero, Michele Guida e Mattia Alagia autori dei 3 gol. Inoltre ai nostri microfoni anche il preparatore atletico gialloblu Emanuele Vassali, che oggi ha sostituito l’allenatore Fabio Prosperi squalificato.

Guida: “È una vittoria che ci da morale e ci fa lavorare serenamente. Ci batteremo sempre così per i 3 punti” afferma l’attaccante. “Samb? Ha giocatori molto forti e sono sicuro che uscirà fuori”. “I miei obiettivi personali? La cosa più importante è la salvezza, cerco sempre di fare meglio” dichiara il classe 98′.

Alagia: “Il mio gol è stato importante e sono valsi i primi 3 punti in casa” afferma il numero 11 gialloblu. “L’obiettivo è la salvezza e l’importante è fare il bene della squadra” aggiunge. In merito alla gara dichiara: “È stata difficile ma abbiamo fatto una grande gara. Siamo stati uniti dal 1′ al 90′ e siamo molto contenti per il risultato.”

Vassalli: “Siamo soddisfatti, l’avevamo preparata in modo maniacale. Abbiamo puntato molto sul possesso palla.” afferma. “I ragazzi hanno recepito alla perfezione le indicazioni del mister e sono encomiabili sotto tutti i punti di vista, anche della concentrazione.” dichiara.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.