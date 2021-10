SENIGALLIA – Chiunque ami il teatro sa quanto sia difficile starne lontani. Il palco, l’odore del legno, la vicinanza del pubblico, le luci accecanti, l’adrenalina viva delle emozioni che fluiscono libere come il monologo finale di Nina nell’opera “Il Gabbiano” di Anton Čechov, in cui si celebra la passione per la recitazione, un fuoco che non smette mai di ardere nonostante i sacrifici e le rinunce. Sembra niente, eppure è tutto. È così importante da identificarsi con la vita stessa, quella vita che la pandemia ha messo in pausa, ma che ora è pronta a ripartire, al pari del teatro. Si alza il sipario e ricomincia lo spettacolo.

Ieri, sabato 30 ottobre, le porte del Teatro La Fenice di Senigallia si sono aperte per fare spazio alla Compagnia dei Frolli di Porto San Giorgio e alla sua interpretazione magistrale e appassionata del musical “Notre Dame de Paris”, diretto dalla regista Manuela Petrillo, narrato con le liriche dell’opera popolare scritta da Luc Plamondon e musicato da Riccardo Cocciante, con libretto in italiano di Pasquale Panella.

A introdurre la serata è stata la presidente della compagnia Carolina Paolucci: “Siamo una compagnia amatoriale che si muove a fini di beneficenza. Andiamo dove veniamo chiamati, questo è il nostro modo di fare teatro. Ringrazio tutti i presenti, non è scontato andare a teatro in un momento come questo. Grazie di condividere e sostenere i nostri progetti”. La serata, organizzata dall’associazione “Il Sipario”, era infatti patrocinata dall’A.M.BA.C. (Associazione Marchigiana per il Bambino Cardiopatico), operante al Lancisi di Ancona, che è solo una delle realtà con cui la compagnia collabora.

Lo spettacolo ha tenuto fede all’originale, introducendo però variazioni e particolarità che non sono passate inosservate, come la scelta di far interpretare le campane da tre attrici durante il brano “Le campane” cantato da Quasimodo, Frollo e Gringoire.

Ciò che più colpisce della Compagnia dei Frolli è la passione con cui i ragazzi interpretano i personaggi tratti dal romanzo di Victor Hugo: Esmeralda, Quasimodo, Frollo, Febo, Fiordaliso, Gringoire, Clopin e i clandestini. Un’emozione che dalle braccia dei ballerini, spesso protese in avanti in gesti sottili, ma decisi, arriva fino al pubblico, trascinandolo nella notte parigina delle cattedrali. L’ardore travolgente dello show si avverte anche nelle parole della regista Manuela Petrillo, con cui abbiamo parlato dello spettacolo, dello stop dovuto alla pandemia e della filosofia della compagnia, che è quella di occuparsi di teatro a 360°, dall’allestimento del palco fino all’esibizione.

Abbiamo poi video intervistato la presidente dell’associazione Carolina Paolucci, che ha spiegato il connubio esistente ormai da anni tra la Compagnia dei Frolli e la beneficenza. Con entrambe ci siamo lasciati con la promessa di rivederci presto in territorio piceno per assistere a una nuova rappresentazione di “Notre Dame de Paris” o alla messa in scena di altri progetti, in modo altrettanto magistrale e appassionato.

“NINA: […] Adesso sono cambiata… Sono una vera attrice, recito con soddisfazione, con entusiasmo, mi inebrio sulla scena e mi sento meravigliosa. E adesso, da quando vivo qui, non faccio che camminare, cammino sempre e penso, penso e sento crescere di giorno in giorno le mie forze spirituali… Io adesso so, capisco, Kostja, che nel nostro lavoro, e non importa se recitiamo in teatro o scriviamo, la cosa più importante non è la gloria, non è lo splendore, non è ciò che io sognavo, bensì la capacità di sopportazione. Sappi portare la tua croce e credi. Io credo, e il mio dolore si placa, e quando penso alla mia vocazione, non ho paura della vita”.

(Monologo finale di Nina da “Il Gabbiano” di Anton Čechov)

