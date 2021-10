Per il ritorno al palazzetto di via Colle Gioioso a distanza di sei mesi e mezzo, i blu si regalano un successo per 27-20 contro il Cus Ancona

MONTEPRANDONE – Comincia con una vittoria il campionato di serie B dell’Handball Club Monteprandone. Per il ritorno al palazzetto di via Colle Gioioso a distanza di sei mesi e mezzo, i blu si regalano un successo convincente, per 27-20, contro il Cus Ancona, avversario che ha dato l’impressione, quando sarà rodato, di poter davvero dare fastidio a tutti.

L’avvio di partita è equilibrato. Dopo un break iniziale di marca dorica (2-5), l’HC prende le redini dell’incontro e non andrà più sotto nel punteggio. Il primo tempo si chiude sul +4 (12-8) per i padroni di casa.

Nella ripresa Monteprandoene sale ulteriormente di tono e tocca anche il +6. Il Cus prova a rifarsi sotto, ma non riesce mai ad andare oltre i 3 gol di distacco. Gli ultimi 10 minuti di match sono agevoli per l’HC, che può così festeggiare con il proprio pubblico il ritorno al successo dopo quasi 5 mesi (l’ultima volta, a inizio giugno, sul neutro di Chiaravalle contro Cingoli, quando i blu terminarono il campionato al terzo posto).

Coach Andrea Vultaggio commenta così il risultato: “Intanto sono felice che dopo molti mesi si sia tornati in campo. Faccio i complimenti ai ragazzi perché la partita di esordio non è mai facile e perché hanno svolto in modo soddisfacente i compiti che avevo impartito. Certo ancora bisogna crescere molto, specie dal punto di vista mentale e fisico. Spero le cose possano migliorare le cose in fretta. Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di tutta l’esperienza possibile” conclude Vultaggio.

Questi i giocatori (e le rispettive marcature) che hanno giocato contro il Cus Ancona: Balmus, Cani 3, Capocasa, Carlini 3, Di Girolamo 6, Evangelista, Grilli 7, Khouaja 3, Mattioli 1, Mucci, Parente 1, Mo. Salladini, Mi. Salladini, Tritto, Simonetti 3, Vagnoni.

