SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’esordio vincente di sabato scorso giunto contro l’Aurora Appignano Volley, i ragazzi di Serie C maschile della Riviera Samb Volley di coach Netti centrano la seconda vittoria consecutiva in campionato. Nel match giocato ieri alla Palestra Polivalente di Montegiorgio, la RSV ha portato a casa altri tre punti grazie al risultato finale di 0-3 a favore dei rossoblù.

Montegiorgio: Angellucci, Bambozzi, Bonfigli, Catini, Gubbiotti, Iachini, Nasini, Peroni, Silenzi, Vecchi, Vita (All. Lorenzoni)

RSV: Cameli, Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Gasparrini, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti)

Una vittoria netta quella della RSV, in un campo storicamente ostico e contro avversari esperti: 22-25, 17-25 e 20-25 i punteggi dei tre set.

La cronaca dell’incontro parla di una RSV sempre saldamente avanti nei tre parziali grazie ad una buona incisività dalla linea dei nove metri e ad una fase cambio palla tutto sommato efficace. Il largo divario di punteggio toglie cattiveria agonistica ai rivieraschi nel corso della partita, permettendo così ai locali guidati da Coach Lorenzoni di accorciare le distanze regalando fine set più combattuti. La quota fisica dei ragazzi di coach Netti ed una più efficace correlazione muro-difesa ristabiliscono però i valori in campo e fanno pendere la bilancia dalla parte sambenedettese. Tra le fila Happy Car da registrare anche un ampio turnover, con buone prestazioni per Marcatili e Gasparrini.

“Se non ci fossimo approcciati nel giusto modo e con la giusta determinazione – ha dichiarato coach Netti al termine dell’incontro – la partita poteva incanalarsi su binari pericolosi, ma la prestazione dei miei ragazzi è stata, tutto sommato, soddisfacente. Certo, permangono ancora troppi ed ingiustificati cali di tensione, ma le vittorie sono antidoto contro ogni male. Buone le prestazioni di Marcatili e Gasparrini, delle risorse che risulteranno certamente importanti nel corso della stagione”.

Poi sui prossimi impegni ha aggiunto: “Ed ora meritato riposo fino a lunedì, quando sarà il momento di tornare in palestra per preparare la prossima gara”.

Anche la Riviera Samb Volley della Serie C femminile vince ancora. Le ragazze rivierine si sono aggiudicate il match contro la Gt.S. Juniors Ancona con il punteggio di 3-2, portando così altri due punti in classifica dopo quelli conquistati nel turno infrasettimanale.

Le formazioni nel rettangolo di gioco:

RSV: G. Coccia, L. Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi)

Gt. S. Juniors Ancona: Barbetta, Cartuccia, Colao, Gabrielloni, Galli, Giardini, Marini, Onofri, Pesce, Pilesi, Popa, Santolini, Zagaglia (All. Paoltroni)

Altra battaglia quella disputata dalla RSV, contro una squadra molto attrezzata e con giocatrici d’esperienza, tra cui spicca il nome di Sonia Barbetta, che si è presa la squadra in spalla recitando la parte del leone e creando non pochi grattacapi alle rossoblù. Dopo un primo set dominato dalla formazione di casa (25-19), sono uscite fuori le potenzialità offensive degli ospiti, guidati proprio dal numero 21 Barbetta: secondo e terzo set a favore della Gt.s. Juniors Ancona. Nel quarto set, tre i match-point annullati dalle rivierine, con il punteggio sul 21-24. Da lì è partita la reazione delle sambenedettesi, riuscite incredibilmente a portare a casa il set grazie al risultato di 26-24. Spinte dal momento di grazia dopo il parziale conquistato, la RSV ha chiuso poi l’incontro nel tie-break (15-10), ottenendo così la terza vittoria in campionato.

Queste le parole del tecnico rossoblù Paolo Tassi: “Oggi si è vista una squadra che rifiutava di perdere, dimostrando un grande cuore. Siamo stati veramente bravi; abbiamo reagito alla grande, con 5 punti consecutivi e vincendo il set 26-24. Nel tie-break stavamo a bomba perché avevamo appena recuperato un set praticamente perso, e siamo riusciti a chiudere abbastanza facilmente la partita. Adesso dobbiamo recuperare un po’ di energie; dal nulla a giocare 3 partite in sette giorni con poca preparazione è stata dura. Siamo una delle poche squadre ad aver vinto tutte e tre le partite, seppur per 3-2. L’importante è vincere. L’avversario di oggi, secondo me, sarà tra le protagoniste del campionato, anche perché ha una delle giocatrici più forti del torneo. Avremo una settimana di tempo per preparare al meglio la trasferta di Filottrano”.

