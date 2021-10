SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per Porto d’Ascoli-Tolentino, sfida valida per la 7a giornata del campionato di Serie D 2021/22.

NOTE: Giornata di sole, manto in buone condizioni. Padroni di casa in maglia arancione, ospiti in completo nero con inserti granata. Il direttore di gara è il signor Mauro Stabile di Padova.

FORMAZIONI:

Porto d’Ascoli (4-3-3) Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi; Rossi, Petricci (01), Evangelisti (03); Verdesi(02), Battista, Napolano. All. Ciampelli.

Tolentino (4-3-3) Marricchi, Stefoni, Aloisi, Bonacchi, Strano, Nonni, Mengani, Micconi, Padovani, Cicconetti, Capezzani. All. Mosconi.

ANGOLI 2-3

AMMONITI Cicconetti (T) Micconi (T) Battista (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

7′ Bello scambio in velocità tra Verdesi e Napolano, con quest’ultimo che punta Bonacchini in area, finta di rientrare sul sinistro ma si allunga troppo il pallone e se lo porta sul fondo.

12′ Angolo per il Tolentino. Capezzani tocca corto per Aloisi che crossa sul secondo palo. Nonni la spizza verso Padovani che da due passi la mette incredibilmente sul fondo di testa.

22′ Si gioca a ritmi molto bassi. Nessun vero tiro in porta nella prima metà di tempo, le squadre ricorrono spesso a lanci lunghi dalla difesa.

25′ Perde palla in attacco il Tolentino, c’è possibilità di 2 contro 2 per andare in contropiede, Petricci porta palla ma viene atterrato da Cicconetti che spende il fallo tattico. Giallo indiscutibile e punizione per i padroni di casa.

26′ Calcia Napolano dai 35 metri, sulla barriera.

33′ Cambio forzato tra le fila del Tolentino. Esce Aloisi per infortunio, al suo posto Severini.

36′ Altro ammonito per il Tolentino. Micconi entra duro su Napolano che difendeva palla spalle alla porta a entrocampo.

40′ Occasione del Tolentino. Serie di batti e ribatti in area di rigore, Mannocchi calcia sul fondo col sinistro.

45′ GOL ANNULLATO AL PORTO D’ASCOLI Battista si invola verso la porta avversaria, ingaggia il duello in velocità con Nonni che finisce a terra, Battista calcia e segna ma l’arbitro annulla, giudicando falloso il contatto. Restano molti dubbi, Battista protesta in modo veemente e viene ammonito.

45+1 Finisce tra le proteste un primo tempo con poche occasioni in cui a prevalere sono stati gli errori a centrocampo. Leggermente meglio il Tolentino, che in qualche occasione è stato più preciso, riuscendo ad entrare in area, salvo poi non trovare mai l’ultimo passaggio vincente. Unica occasioni degne di nota è quella del Tolentino, che con Padovani di testa ha sfiorato il vantaggio. Dubbi sul gol annullato in chiusura di tempo, il contatto tra Battista e Nonni è stato giudicato fin troppo fiscalmente.

SECONDO TEMPO

46′ La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione. Porto d’Ascoli tutto dietro la linea della palla, Tolentino che palleggia in attesa dell’imbucata.

48′ Punizione per il Tolentino per fallo su Mengani. Circa 35 metri dalla porta difesa da Testa. Micconi cerca la palla morbida verso le torri ma il portiere esce e blocca in presa alta.

55′ Bella azione degli ospiti. Micconi serve con un pallone millimetrico Strano, che fa la sponda al centro per Padovani che di testa trova soltanto l’esterno della rete.

60′ Si vede in avanti il Porto d’Ascoli. Battista raccoglie il pallone sulla sinistra dopo una rimessa laterale, entra in area di rigore e calcia col destro. Esterno della rete. E’ anche l’ultimo pallone della partita di Battista che lascia il posto a Monachesi. Esce anche Petricci per D’Alessandro.

65′ Pericoloso il Tolentino. Capezzani va via a Petrini sulla sinistra, prova il destro a giro ma Testa blocca in presa plastica. Mister Mosconi sostituisce Mengani e Cicconetti per Rozzi e Fofana.

70′ GRANDE OCCASIONE PER IL TOLENTINO. Cross millimetrico di Severini sulla testa di Mecconi che di testa mette alto di pochissimo.

73′ RIGORE PER IL PORTO D’ASCOLI Verdesi entra in area calcia forte col destro, Marricchi respinge, Napolano si avventa sulla ribattuta ma viene atterrato da Nonni prima che possa mettere in porta il tap-in. L’arbitro non ha avuto dubbi.

74′ GOL DEL PORTO D’ASCOLI Napolano resta freddo, apre il piatto e segna il gol dell’1-0. Nulla da fare per Marricchi che aveva indovinato l’angolo.

86′ Ultimi minuti di sofferenza, col Tolentino che si riversa in avanti. Esce Evangelisti ed entra Pietropaolo.

90′ 5 minuti di recupero.

90+5 Finisce qui. Il Porto d’Ascoli batte 1-0 un buon Tolentino che ci ha provato fino alla fine. A decidere il match il calcio di rigore di Napolano.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.