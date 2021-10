NOTE: Vastogirardi 13°, nuvoloso. Campo in sintetico. Padroni di casa in completo gialloblu, Samb in divisa rossoblu.

Angoli 2-7

FORMAZIONI

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Stranieri, Guadalupi, Ruggieri, Secondo, Minchillo, Acunzo, Ahmetaj, Guida, Alagia.

A disposizione: Carriero, Donatelli, Mazzeo, Semeraro, Irace, Capone, Coisa, Salatino, Minigiano. Allenatore Emanuele Vassalli

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Cipolletta, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Lorenzoni, Svarups, Angiulli, Lisi.

A disposizione: Bruno, Lulli, Ferretti, Zgrablic, Isacco, Travaglini, De Sena, Peroni, Amato. Allenatore Massimo Donati

PRIMO TEMPO

3′ Angolo per il Vastogirardi: dalla destra batte Guadalupi per il colpo di testa di Ahmetaj che spedisce alto.

4′ Contropiede Vastogirardi dopo l’angolo battuto dalla Samb: sulla sinistra Alagia, lanciato verso la porta, viene fermato in uscita da Knoflach.

8′ Altro contropiede del Vastogirardi: Di Domenicantonio perde il pallone a centrocampo e lancia Ahmetaj verso l’area di rigore ma calcia al lato.

10′ GOL DEL VASTOGIRARDI: Ottima triangolazione tra Ahmetaj e Guida, il pallone arriva tra i piedi di quest’ultimo che dal limite insacca alle spalle di Knoflach, 1-0.

14′ Ci prova la Samb: cross dalla sinistra di Varga per il colpo di testa di Svarups che conclude di poco al lato.

17′ OCCASIONE VASTOGIRARDI: pallone al limite per Alagia che, da posizione centrale al limite dell’area, conclude poco sopra la traversa.

19′ CALCIO DI RIGORE PER IL VASTOGIRARDI: Alagia servito tutto solo sulla destra, entra in area e viene atterrato da Knoflach.

19′ GOL DEL VASTOGIRARDI: parte Guida con il destro e spiazza Knoflach. Il pallone finisce all’angolo in basso a sinistra, 2-0.

22′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB: Ferri Marini in area di rigore, servito da Di Domenicantonio sulla destra, viene atterrato da dietro da Ruggieri che viene ammonito.

22′ GOL DELLA SAMB: parte Ferri Marini con il destro ad incrociare che spiazza Di Stasio. Bel rigore del 10 rossoblu che spedisce il pallone sotto il sette, 2-1.

32′ Calcio di punizione da posizione centrale dai 30 metri procurato da Ferri Marini.

32′ Nulla di fatto: Angiulli batte la punizione ma Ferri Marini commette fallo in area, punizione per i padroni di casa.

36′ OCCASIONE SAMB: Ferri Marini prova la conclusione dal limite, il pallone che sfiora il palo di pochissimo.

39′ OCCASIONE VASTOGIRARDI: Secondo servito sulla destra, conclude tutto solo davanti alla porta ma sbaglia la mira e spedisce il pallone al lato.

45′ Arriva il fischio dell’arbitro e finisce il primo tempo. Conduce il Vastogirardi per 2-1. Primi 20 minuti bene i padroni di casa che hanno sfruttato molto bene gli spazi e gli inserimenti degli esterni che molto spesso si sono trovati senza marcatura. Dopo il gol di Ferri Marini la Samb è uscita fuori e ha iniziato a giocare bene palla a terra creando molte occasioni, ma dal punto di vista realizzativo, si può e si deve fare di più.

SECONDO TEMPO

8′ Ammonito Alagia per aver commesso fallo su Lisi. Punizione Samb nella metà campo avversaria.

9′ OCCASIONE SAMB: Angiulli, dalla sinistra, batte la punizione, arriva il colpo di testa di Ferri Marini ma Di Stasio respinge in angolo con un grande intervento.

11′ Cambio della Samb: esce Svarups per Ferretti.

12′ OCCASIONE SAMB: Cross in mezzo per Di Domenicantonio che di testa conclude in porta, ma Di Stasio respinge in angolo.

13′ Ammonito Ahmetaj dopo aver atterrato irregolarmente Alboni.

14′ GOL DEL VASTOGIRARDI: Alagia dalla sinistra viene pescato da un lancio della difesa e tutto solo davanti alla porta conclude con un tocco morbido alle spalle di Knoflach, 3-1.

17′ OCCASIONE VASTOGIRARDI: Guida rientra sul destro e conclude in porta ma Knoflach con un grande intervento respinge in angolo.

21′ Cambio della Samb: esce Di Domenicantonio dentro De Sena.

23′ Altro cambio dei rossoblu: esce Lisi al suo posto entra Peroni.

27′ OCCASIONE SAMB: Peroni pescato sulla sinistra, rientra sul destro e appoggia il pallone per Ferretti che conclude alto.

27′ Cambio del Vastogirardi: esce Secondo dentro Donatelli.

29′ Doppio cambio per i padroni di casa: escono Ahmetaj e Stranieri ed entrano Mingiano e Semeraro.

36′ Cambio della Samb: esce Ferri Marini dentro Travaglini.

38′ Ammoito Guida per simulazione.

40′ Cambio Vastogirardi: esce Alagia ed entra Capone.

41′ Ammonito Cipolletta per aver commesso fallo su Mingiano.

45′ Cambio del Vastogirardi: esce Guida ed entra Salatino.

45′ Sono 5 i minuti di recupero.

45+5′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro. Finisce 3-1 per il Vastogirardi.

Bocche cucite dopo il Ko odierno: nessuna dichiarazione verrà rilasciata da allenatore, giocatori e dirigenti. As Sambenedettese, quindi, in silenzio stampa.

