OFFIDA – Arriva la seconda vittoria consecutiva in campionato per la Serie C femminile della Riviera Samb Volley. Le ragazze di Tassi si sono imposte giovedì sul campo di Offida contro la Satel con il punteggio di 2-3, in una partita più sofferta di quanto ci si aspettasse. Ecco le formazioni scese in campo:

Satel: Amurri, Assenti, A. Fioravanti, M. Fioravanti, Martoni, Massari, Peroni, Stracci, Tanzi, Ubaldi, Valori, Zuppini (All. Citeroni)

RSV: G. Coccia, L. Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi)

Una partita “tosta e rognosa”, come l’ha definita anche coach Tassi al termine dell’incontro. Non una grandissima prestazione quella offerta dalle ragazze rivierine, causata anche dall’assenza di due centrali. Dopo un primo set terminato a favore della RSV (22-25), le rossoblù calano di concentrazione e vanno in svantaggio per 2-1 (25-21; 25-23). Reazione di rabbia giunta poi nel quarto (23-25) e quinto set (8-15), con il risultato che viene ribaltato grazie allo spirito di squadra e alla forza mentale del gruppo.

Queste le parole del coach rossoblù Paolo Tassi: “Non abbiamo giocato benissimo; eravamo in emergenza a causa dell’assenza di due centrali e abbiamo adattato Giorgia Coccia al centro, provando in tal modo a superare le mancanze. Ha fatto molto bene la sua parte. Siamo stati un po’ carenti sugli altri fondamentali, forse a causa di stanchezza mentale. È sempre una vittoria in un campo ostico come quello di Offida. Era difficile vincere a punteggio pieno in questo campo, anche se eravamo qualitativamente superiori rispetto agli avversari. Abbiamo lasciato per strada un punto – aggiunge Tassi – ma ci prendiamo questa vittoria che ci dà morale e coraggio per la partita di sabato”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.