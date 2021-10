A seguito di un suo comunicato stampa, abbiamo video intervistato la Dottoressa Bottiglieri, neo consigliera comunale, per fare un punto sulla sanità sambenedettese e regionale e chiarire la sua posizione in merito: “Temo che l’ospedale di Ascoli si rafforzerà sempre di più”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Qualche giorno fa in redazione abbiamo ricevuto un comunicato stampa dalla Dottoressa Aurora Bottiglieri, neo consigliera comunale, che esprimeva preoccupazione e sdegno per la situazione in cui versa l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.

La abbiamo video intervistata per fare un punto sulle condizioni della sanità sambenedettese e regionale, chiarire la sua posizione e chiederle quale secondo lei potrebbe essere una possibile soluzione. “La situazione del Madonna del Soccorso è critica, soprattutto a fronte dell’ultima notizia, cioè la chiusura notturna della Medicina d’urgenza – ha dichiarato la neo consigliera comunale – Questa è l’unica zona che manca di un progetto per un eventuale ospedale di primo livello o quantomeno per potenziare quello che abbiamo ora. In ogni caso, la mia paura in prospettiva è che si finisca per depauperare sempre di più l’ospedale di San Benedetto a favore di quello di Ascoli“.

La Dottoressa ha poi commentato l’opportunità di un ospedale unico per Ascoli e San Benedetto: “Andrebbe posto in una zona facilmente accessibile da tutta la provincia. Sicuramente non è il caso del Madonna del Soccorso, che si trova sulla Nazionale e ormai è una struttura fatiscente”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.