SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maria Rita Bartolomei sarà la prossima presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto. Torna a ricoprire un ruolo già assunto durante l’anno rotariano 2019/2020 e purtroppo fortemente condizionato dall’emergenza Covid. La nuova nomina arriva proprio per consentirle di portare a termine alcune iniziative bloccate dalla pandemia e, ovviamente, per organizzarne di nuove.

La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea presieduta dall’attuale presidente del Rotary Club di San Benedetto Massimo Esposito che ha illustrato le attività fin qui svolte nel corso del suo mandato. Tre la iniziative più importanti c’è senza dubbio quella legata al progetto ecologico che ha coinvolto numerosi ristoratori nell’ambito del progetto “Eco Riviera” e che è consistito nella creazione di un marchio di qualità per i ristoranti del territorio che portano avanti la propria attività in maniera ecosostenibile. L’occasione è servita anche per illustrare il bilancio del past president Piero Ristori che ha effettuato un riepilogo delle attività del club effettuate durante il precedente anno rotariano.

