La S.S.D. Grottammare Calcio è lieta di annunciare la firma di Gianmarco Ruggieri. Difensore centrale classe 1993, Ruggieri nelle ultime stagioni è stato protagonista con la società grottammarese G.M.D., che disputa le gare interne al “Pirani”.

Nelle ultime settimane Gianmarco Ruggieri si è allenato con la squadra di Zazzetta, guadagnandosi sul campo la fiducia del mister e dei compagni di squadra.

“Per me si tratta di una sfida emozionante – dichiara il nuovo acquisto – che ho voluto cogliere al volo. Ringrazio la GMD, una splendida famiglia a cui auguro di fare benissimo nel proseguo di stagione: il salto dalla seconda categoria all’Eccellenza è ricco di insidie, ma ho voglia di misurarmi con la nuova categoria dando tutto me stesso ogni giorno in allenamento. Non vedo l’ora, forza Grottammare!”.

