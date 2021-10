SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli Calcio rende note le informazioni sui biglietti per il derby di Coppa Italia contro la Samb in programma mercoledì 3 novembre allo stadio Riviera delle Palme (calcio d’inizio alle ore 18).

Ecco i settori aperti e costi dei tagliandi comunicati dalla Samb, con diritti prevendita inclusi:

CURVA NORD

INTERO 5 euro

Under 12 Un euro

TRIBUNA CENTRALE

INTERO 20 euro

Under 12 Un euro

CURVA SUD OSPITI

INTERO 5 euro

Under 12 Un euro

Questi i punti vendita VivaTicket disponibili sul territorio:

San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

Cupra Marittima

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Grottammare

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Nonno Lele di Pino D’Angelo

P.zza Carducci 10, 63066 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare

Monteprandone/Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Goldbet Monteprandone

via De Gaspari 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella

via colombo 23 Stella di Monsampolo

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Carta&CO.

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

