SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il mister dei cremisi Andrea Mosconi non le manda a dire riguardo l’arbitraggio della sfida di domenica scorsa contro il Vastogirardi, persa per 0-1 a causa di un rigore, a suo avviso, a dir poco generoso:

“Delusione massima, il rigore è stato totalmente inventato, il fallo è avvenuto mezzo metro fuori dall’area di rigore. Inoltre l’espulsione ad inizio ripresa è stata assurda. L’arbitro ha condizionato ed incanalato la partita. Dispiace perchè eravamo reduci da una grande prestazione contro il Fiuggi. Gli episodi nel calcio fanno la differenza – prosegue – ma noi continuiamo a fare il nostro lavoro per preparare la sfida di domenica”.

Al “Riviera delle Palme” il Tolentino cercherà infatti di tornare a far punti e soprattutto a segnare, dopo due sconfitte consecutive senza trovare la via del gol. Di fronte ci sarà il Porto d’Ascoli, che a sua volta, vorrà togliersi l’amaro in bocca per il 2-1 subìto a Montegiorgio, giunto su rigore al 93esimo.

Come valuta il Porto d’Ascoli, se lo aspettava in Serie D? “Sarà una partita molto difficile. Anche se sono neopromossi hanno giocatori di valore, che conoscono la categoria. Napolano su tutti, ma anche il portiere Testa. E’ una squadra quadrata dove ogni elemento mette in campo il 110%. Lo stesso mister Ciampelli è un bravo allenatore, ha esperienza ed ha fatto l’interregionale con la Jesina. Siamo entrambi umbri, sul campo non ci siamo mai affrontati, ma so che è una persona dai valori importanti. Domenica sarà una bella gatta da pelare”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.