SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della prossima sfida della Samb contro il Vastogirardi, il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti ha intervistato il diesse dei molisani Francesco Cangi, classe ’82 alla sua seconda esperienza in questo ruolo, con un passato da calciatore.

I rossoblu saranno per lui un avversario speciale, dato che quand’era appena diciassettenne, fece il suo esordio in Serie D proprio contro la Samb al Riviera delle Palme. Questo il suo ricordo:

“Affrontai la Samb per la mia prima partita in Serie D, nel ’99 quando ero al San Sepolcro. Ricordo lo stadio di San Benedetto, con il pubblico e le torri mi sembrava di giocare a San Siro. Fu un’esperienza bellissima. Successivamente la affrontai anche in Serie C”.

Come valuta la società del Vastogirardi? “La società è molto snella, il presidente è Andrea Di Lucente imprenditore e consigliere della regione Molise, Il vicepresidente ed amministratore è Giovanni Di Vico, mentre Antonio Crudele è il direttore generale. E’ una società semplice che rispecchia il nostro paese, viviamo la quotidianità e ci alleniamo sempre ad Isernia”.

Si aspetta molti tifosi ospiti per la gara di domenica? “Il campo di Vastogirardi è stato realizzato due anni fa, è una struttura bella e moderna anche se piccola. Quest’anno abbiamo sempre giocato lì, ma c’è da capire se con l’avvento della Sambenedettese, che è una società molto seguita, dovremo gestire l’organizzazione in maniera differente. So che i tifosi rossoblu sono molto calorosi”.

Ambizioni? “Mantenere la categoria e, perchè no, provare a toglierci qualche soddisfazione contro squadre più blasonate”.

Avrebbe preferito affrontare i ragazzi di Donati qualche settimana fa, quando la condizione atletica era inferiore? “Ho seguito le partite della Samb e devo dire che ha sempre fatto un buon primo tempo, anche con poca preparazione. Adesso però ha aumentato ancora la potenza e la struttura della rosa. Sono arrivati rinforzi e sta trovando sempre più la quadra. Ora sta iniziando ad avere una condizione vicina al 70-80%, sarà dura affrontarla d’ora in avanti”.

