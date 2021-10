SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la prima vittoria stagionale, 1-0 con il Fano, la Samb andrà in trasferta in Molise. Si giocherà presso lo stadio “Filippo Di Tella” di Vastogirardi domenica 31 alle ore 15.

I gialloblu lo scorso anno hanno partecipato alla Serie D Girone F, proprio come questo anno, e hanno ottenuto la salvezza posizionandosi al 15° posto in classifica con 40 punti.

Per quanto riguarda il campionato in corso, al momento, la squadra molisana occupa il 13° posto in classifica con 6 punti. Sono 4 i risultati utili ottenuti: 3 pareggi con Vastese, Matese e Chieti ed 1 vittoria ottenuta per 0-1 domenica scorsa contro il Tolentino. Due, invece, le sconfitte: una con il Castelfidardo e una con il S.N. Notaresco.

Giocatori da tenere d’occhio: Sergio Ruggieri, difensore classe 85′ esperto per la categoria, vanta oltre 270 presenze nei dilettanti con 38 gol realizzati. Non è un difensore altissimo ma ha la capacità di segnare molti gol in zona offensiva. Infatti nelle ultime due stagioni, sempre al Vastogirardi, ha segnato ben 9 gol (quattro nel 2019-2020 e cinque nel 2020-2021) in 53 presenze.

Michele Guida, esterno d’attacco, è un profilo giovane classe 98‘ che vanta già quasi 150 presenze in carriera. Per lui esordio assoluto in Serie D a 17 anni con la maglia dell’Olympia Agnonese. Le sue stagioni con più gol sono state all’Olympia Agnonese nel 2016-2017 (7 gol in 29 presenze) e al Vastogirardi lo scorso anno (7 gol in 34 presenze). Quest’anno sta cercando di superare se stesso, infatti, nelle prime 6 giornate è già a quota 3 gol, tra cui il gol con il Tolentino che è valso la prima vittoria in campionato per i gialloblu.

La Samb, dunque affronterà una squadra ostica, soprattutto in casa, che punta molto sul difendersi e a ripartire in contropiede.

