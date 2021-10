A14, altro incidente e traffico in tilt lungo la costa picena. Stop ai cantieri per il ponte di Ognissanti

A partire dalla mattina di venerdì 29 ottobre fino alle 22 di martedì 2 novembre, grazie alla sospensione dei lavori torneranno fruibili due corsie per senso di marcia, per agevolare anche i transiti del rientro.

Il cronoprogramma delle attività del trimestre – che vede attualmente coinvolti oltre 315 tecnici al lavoro sette giorni su sette in turni continuativi h24, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro – è stato organizzando in tre macro fasi, intervallate da sospensioni pianificate con la massima attenzione agli utenti per agevolare i flussi durante le festività previste fino alla conclusione dell’anno.

Intanto, oggi 28 ottobre, altro incidente stradale lungo la costa picena tra Pedaso e Cupra Marittima e traffico in tilt nel primo pomeriggio.