SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il secondo turno, che si è concluso sabato 23 ottobre, al via la terza giornata, venerdì 29 ottobre, di Serie D girone E di calcio a 5. Ad aprire la giornata sarà Futsal Vire – Sordapicena presso il campo coperto “Ezio Galosi” di Ascoli Piceno. Trasferta contro LA 10 Academy, presso la palestra di Cascinare, per Sporting Grottammare , che cercherà di riconfermarsi dopo le due giornate vinte contro Futsal Vire e Futsal L.C. Cerca il riscatto, invece, San Benedetto City dopo un avvio non dei migliori. Per i rossoblu, match in casa presso la palestra “Sabatino D’Angelo” contro Amatrice C5.

Di seguito le partite della terza giornata:

Ore 20:15 | Futsal Vire – Sordapicena

Ore 20:30 | Amici 84 – Offida C5

Ore 21 | San Benedetto City – Amatrice C5

Ore 21:45 | L’Altro Sport – Piceno United Mmx

Ore 22:15 | LA 10 Academy – Sporting Grottammare

Martedì 2 novembre ore 21:30 | Futsal L.C. – Truentin Lama

