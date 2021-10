SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa sabato 23 ottobre, la seconda giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Esordio casalingo vincente per lo Sporting Grottammare che batte 2-1 la Futsal L.C.: decidono un gol di Deogratias e un autogol della difesa ospite. Sconfitta per San Benedetto City, presso la Palestra Monticelli, contro il Piceno United Mmx per 6-3. Per i rossoblu a segno Persico e Bastianelli doppietta. Turno di riposo per la Sordapicena.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.