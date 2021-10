Padre Giovanni è un sacerdote barnabita rimasto ben otto in Afghanistan come parroco dell’unica chiesa cattolica sull’intero territorio. Appuntamento alle ore 21.15

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il toccante incontro con Padre Ignacio Carbajosa, teologo e accademico, che nella prima ondata di Covid, si è messo a servizio come cappellano in un ospedale di Madrid invaso dal virus, questa sera, 28 ottobre alle 21.15, il Convegno Fides Vita ospiterà Padre Giovanni Scalese, sacerdote barnabita, che è stato l’unico prete cattolico in Afghanistan.

Padre Giovanni è rimasto ben otto anni in quella terra come parroco dell’unica chiesa cattolica sull’intero territorio. Era diventato un vero e proprio punto di riferimento per cittadini stranieri, funzionari, militari. Costretto a lasciare il paese per via della presa di potere dei talebani, il sacerdote è rientrato in Italia e ha invitato tutti a continuare a pregare per quella terra tanto martoriata.

Continua la possibilità di visitare le due mostre presenti, Egli è qui. I maestri della letteratura europea dinanzi al Maestro e La loro vita risuona come il canto di un’umanità nobile, aperte al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 13, dalle 17.30 alle 20, dalle 21 alle 23.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid-19. La partecipazione in presenza richiede il green pass.

Si avrà inoltre la possibilità di seguire il Convegno in diretta streaming su www.convegno.fidesvita.org

Per ulteriori info: www.fidesvita.org

