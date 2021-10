Ogni settimana la nostra testata pubblicherà la programmazione e le novità offerte dal multisala sambenedettese, per godersi di nuovo un bel film al cinema e non solo. Ripristinate sala 4 e 5, a breve novità anche nel campo videoludico e nella ristorazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Finalmente è ripresa la voglia di gustarsi un bel film al cinema e il “Madison Cinemas Palariviera” è pronto a offrire ai suoi clienti una vasta gamma di servizi. La partnership con Riviera Oggi permetterà a tutti i nostri lettori di rimanere aggiornati sulle proiezioni.

Ogni settimana terremo aggiornati circa nuove pellicole in uscita, pubblicando tutta programmazione nel dettaglio. In più, terremo informati ogniqualvolta verranno apportate delle innovazioni al Palariviera. Il gestore Manuele Ilari e il responsabile Davide Fontana sono pronti a garantire un anno ricco di sorprese.

“Dopo un anno e mezzo di chiusura siamo pronti a ridare vita al cinema – Dichiara Davide Fontana -. La novità che abbiamo apportato in questi giorni è il ripristino della sala 4 e della sala 5, con un conseguente un aumento delle proiezioni, anche in lingua originale. Il Palariviera non è solo film, per questo inaugureremo tra pochi mesi nuove strutture ludiche per ragazzi e famiglie, nonché esclusivi punti ristoro, per godersi a pieno la nostra struttura a 360 gradi.

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LA PROGRAMMAZIONE DA GIOVEDì 28 OTTOBRE A MARTEDì 2 NOVEMBRE:

