CUPRA MARITTIMA – Prosegue la stagione del Cinema Margherita di Cupra con la programmazione dal 28 ottobre al 3 novemnre. Gabriele Mainetti con il precedente lavoro, “Lo chiamavano Jeeg Robot”, ci ha fatto capire che chiudere i suoi lavori su un’etichetta di genere è riduttivo. Accogliamo quindi con grande curiosità ed entusiasmo il lavoro di questo giovane autore italiano, che non ha paura di osare. “Freaks Out” è sicuramente tra i film più attesi di quest’anno, presentato in concorso alla 78. Mostra di Venezia, ha riscosso moltissimi apprezzamenti dalla critica e diversi premi: Leoncino d’Oro, Premio Lizzani ed altri. Scritto a 4 mani con Nicola Gaglianone (è suo il soggetto), mette insieme un racconto d’avventura, romanzo di formazione e riflessione sulla diversità, sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

Proseguono in parallelo le proiezioni di “L’arminuta”, il film rivelazione dell’autunno cinematografico 2021. L’ultimo lavoro di Giuseppe Bonito è tratto dal libro di Donatella Di Pietrantonio, romanzo già amatissimo che è stato accolto con grande partecipazione e affetto dal pubblico cinefilo tanto da essere riproposto ancora una settimana. Chiude la settimana cinematografica un Evento Wanted in prima visione: “La pittrice e il ladro” di Benjamin Ree. Documentario premiato con il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2021, racconta nascita e sviluppo della bizzarra amicizia fra un’artista norvegese e il ladro tossicodipendente che l’ha derubata delle sue opere. Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391.7156986. Il numero deve essere precedentemente salvato tra i contatti Le capienze dei cinema sono aumentate anche se al Margherita si preferisce mantenere ancora degli spazi vuoti del 25%. E’ consigliato prenotarsi sul sito www.cinemamargherita.com per facilitare l’ingresso in sala, le normative anti-Covid richiedono comunque la tracciabilità, obbligo del green pass e mascherina da tenere sempre.

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti (ITA 2021, 141′) 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando quest’ultimo scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti… giovedì 28/10 ore 21,15 venerdì 29/10 ore 18,30 sabato 30/10 ore 21,15 domenica 31/10 ore 16,00-21,15 lunedì 1°/11 ore 18,15 L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito (ITA 2021, 110′) L’arminuta (la ritrovata)fino ai 13 anni è cresciuta in città da una donna di nome Adalgisa, che credeva fosse la madre. Invece la sua famiglia è di tutt’altro tenore. giovedì 28/10 ore 19,00 venerdì 29/10 ore 21,15 sabato 30/10 ore 19,00 domenica 31/10 ore 18,30 lunedì 1°/11 ore 16,00-21,15 LA PITTRICE E IL LADRO di Benjamin Ree (NOR/USA 2020,102′ Doc) E’ la straordinaria storia in bilico tra amicizia e amore tra la pittrice Barbora Kysilkova e il ladro che ha rubato due sue opere… martedì 2/11 ore 19,00-21,15 mercoledì 3/11 ore 21,15 Evento Wanted -Prima visione Prossimamente: “Madres paralelas” di Pedro Almodovar, “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, “La famiglia Addams 2″. di Gabriele Mainetti (ITA 2021, 141′)

