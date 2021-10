SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione delle festività dedicate alla commemorazione dei defunti, la Polizia Municipale a San Benedetto ha emanato l’ordinanza per la modifica della viabilità valida per i giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre, dalle ore 8 alle ore 19. Vengono istituiti:

– il senso unico di marcia direzione est – ovest nelle vie Conquiste e Madonna della Pietà;

– il senso unico di marcia direzione nord – sud in via Traini;

– la revoca del divieto di sosta con rimozione coatta nel lato ovest di via Traini;

– il divieto di sosta con rimozione coatta lungo il lato est di via dei Fenici nel tratto compreso tra via Conquiste e l’inizio del parcheggio;

– il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord di via Conquiste nel tratto compreso tra via dei Fenici sino al termine della recinzione del civico Cimitero;

– la revoca del divieto di fermata in Via Conquiste nel tratto compreso tra via dei Fenici e via Bernini lato sud.

Per rendere omaggio a tutti i defunti, alle 11 del 1° novembre il sindaco Antonio Spazzafumo deporrà una corona di alloro all’ingresso principale del Cimitero.

