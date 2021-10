RIPATRANSONE – Iniziativa enogastronomica.

Sabato 30 e domenica 31 ottobre a Ripatransone si svolgerà la tradizionale festa denominata “SuperCastagnata”.

Troverete le caldarroste, i dolci artigianali a base di castagne ( crostate, diplomatici, cornetti, ravioli al forno e fritti, bomboloni, spiedini di castagne e altro) e una gastronomia da asporto che vi farà gustare: la polenta (con possibilità di vari condimenti), i panini con salsiccia e braciole di maiale, il tutto arricchito da un buon bicchiere di vino nuovo.

Gli stand per l’asporto apriranno:

Sabato 30 alle ore 18.30;

Domenica 31 alle ore 9 per i dolci e alle ore 11.30 per la gastronomia;

La manifestazione verrà rallegrata con musica dal vivo. Durante la festa, che si svolgerà nelle Piazze Matteotti e Condivi , saranno presenti i volontari della Croce Azzurra che proporranno vari giochi, il cui incasso sarà devoluto alla stessa associazione di pubblica assistenza.

In occasione della Sagra, per chi volesse unire all’ enogastronomia un “pizzico” di cultura, domenica 31 ottobre sarà possibile visitare i musei della città, il teatro Mercantini e percorrere il famoso “Vicolo più stretto d’Italia”.

Ci saranno a disposizione delle esperte guide, Grazie alla collaborazione dell’ Amministrazione Comunale.

La SuperCastagnata Take Away è un’ottima occasione per unire un momento ricreativo ad uno culturale in un luogo sereno dove trascorrere un week end tranquillo, mangiando prodotti genuini, lungo le caratteristiche vie del paese lontano da caos e smog.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.