SAN BENEDETTO – Pubblichiamo di seguito un breve video (ecco il link) nel quale l'autore (Claudio Maria Maffei) con un monologo accorato cerca di far capire che, le regole per programmare le reti ospedaliere, ma i. "Ogni riferimento alla situazione delle Marche è voluto", vista la propaganda elettorale dei vertici regionali.

Ascoltatelo perché è molto interessante. Se non altro perché l’autore è uno dei più esperti in materia di Sanità come tutti riconoscono. Dico tutti a prova di smentite che finora non ha mai avuto nelle sue frequenti valutazioni. Mai di parte, aggiungo personalmente, come dovuta precisazione.

Stavolta mi è venuto un piccolo dubbio quando dice che lo Stato prevede per le Marche dieci ospedali di Primo Livello. Tenendo conto che le Regioni sono cinque, due cadauno più il “Torrette” come Secondo Livello rispetterebbero la decisione nazionale.

Tredici sono invece gli ospedali di Primo Livello che chiede l’assessore Saltamartini. Cioè questi:

Tre in provincia di Ancona: SENIGALLIA, JESI, FABRIANO

Tre in provincia di Pesaro: FANO, URBINO, PESARO

Due in provincia di Macerata: MACERATA, CIVITANOVA MARCHE

Una in provincia di Fermo: FERMO

Due in provincia di Ascoli Piceno: ASCOLI PICENO e SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Sono undici ma con Torrette (è anche naturalmente di Primo Livello oltre che Secondo) e Inrca di Osimo si arriva a tredici.

In definitiva tre in più rispetto ai dieci possibili. Quindi hanno ragione coloro che ritengono possibili (per quel che riguarda il nostro territorio) due ospedali di primo Livelli nel Piceno, uno in Ascoli (dove già c’è) e uno da costruire a San Benedetto del Tronto? In pratica tre ospedali di Primo Livello nella vecchia provincia di Ascoli Piceno che tuttora appare come un danno irreparabile, tanto da far sembrare penalizzata la provincia di Fermo con un solo ospedale di Primo Livello. Bastava chiamarla Provincia di Ascoli-Fermo-San Benedetto e le province sarebbero rimaste quattro.

Un vero rebus che però, secondo me, una spiegazione ce l’ha: i Decreti ministeriali, nello stabilire 10 ospedali di Primo Livello per la Regione Marche non hanno considerato il numero di Province bensì il numero di abitanti e della superficie in km quadrati. Due ospedali di Primo Livello vicinissimi sarebbero un grande spreco sia per il raddoppio delle attrezzature che per le ambizioni di medici di valore. Per tutti questi motivi due conti si rendono indispensabili:

ANCONA (escludendo il Torrette):

465.023 residenti in una superficie di 1963,21 kmq in 47 comuni. Tre ospedali, uno ogni 155 mila abitanti in 654 kmq.