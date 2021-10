SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questi giorni sono in atto dei lavori di restauro della segnaletica orizzontale della pista ciclabile di San Benedetto. Si sta verniciando il manto stradale, ormai quasi completamente scolorito, di rosso, un colore spesso utilizzato in Italia per le piste ciclabili, che contribuirà a rendere più visibile e ben delimitata l’area.

Si è partiti la scorsa settimana con Viale Trieste, nel pezzo che interessa la fine di viale Buozzi ed il ponte dell’Albula, per poi proseguire nella giornata di ieri su Viale delle Tamerici, nel tratto che va dall’inizio del Molo Sud alla statua del pescatore. Probabilmente si continuerà nei prossimi giorni anche in altre aree, per rendere omogeneo il tutto.

