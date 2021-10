GROTTAMMARRE – Venerdì 29 ottobre, alle ore 18, presso l’Ospitale casa delle Associazioni (sala proiezioni) di Grottammare, l’autrice Brunilde Neroni presenterà il suo libro “Dio accanto, Vita di Tagore e testi scelti” edito da Edizioni Messaggero Padova.

Brunilde Neroni è italianista e orientalista, ha tradotto i maggiori poeti della tradizione sanscrita e ha pubblicato una traduzione esemplare del Bhagavadgita. Dal 1985 è traduttrice del grande poeta Rabidranath Tagore dall’originale bengali, pubblicandolo per le più note case editrici italiane. Nota ecologista e pacifista, ha fatto conoscere anche inediti di Gandhi ed è stata insignita, nel maggio del 2008, della Ruota dell’India, massima onorificenza indiana mai prima concessa a una donna.

Rabidranath Tagore (Calcutta 1861-1941) è il più noto poeta indiano vissuto tra Ottocento e Novecento. Premio Nobel per la letteratura nel 1913, viene presentato in questa raccolta in una delle sue tematiche ricorrenti: il rapporto con Dio, un Dio vicino che ha cura di ogni pensiero, di ogni desiderio e che, soprattutto, sa placare ogni pena del poeta.

“È un grande onore per la nostra città ospitare nuovamente una grande personalità come quella di Brunilde Neroni, che due anni fa ci incantò con il racconto della filosofia e della vita di Gandhi. – ha dichiarato la consigliera Martina Sciarroni, “Sono certa – ha ribadito- che anche questa presentazione sarà occasione di illuminazione e approfondimento su un argomento atavico come quello del rapporto con il divino.”

Per assistere alla presentazione gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass e dovranno indossare la mascherina.

È fortemente consigliata la prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dio-accanto-vita-di-tagore-e-testi-scelti-193404487027

Il posto prenotato non è numerato e sarà garantito fino a 15 minuti prima dell’evento, dopodiché la prenotazione non sarà più valida e il posto sarà riassegnato.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.