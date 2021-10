SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito, in data odierna, le prestazioni sportive dell’attaccante, classe 1994, Kaspars Svārups. Il calciatore, che vanta diverse presenze nelle prime divisioni di Lettonia, Serbia e Isole Faroer, ha totalizzato anche 19 presenze nella sua nazionale Under 21. Svārups è già a disposizione di mister Donati”.

Così il club rossoblu in una nota diffusa nel primo pomeriggio di oggi, 26 ottobre. Il centravanti potrebbe fare il suo esordio già domenica contro il Vastogirardi.

