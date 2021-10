SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Utes – Università di tutte le età e del tempo libero di San Benedetto, nell’ambito delle sue numerose attività culturali, venerdì 5 novembre alle ore 21 presso il teatro Concordia presenta il concerto del pianista Adrian Theodor Vasilache, che eseguirà musiche di Chopin, Lozzi, Liszt, Rachmaninov e De Falla.

Adrian Theodor Vasilache, nato a Bucarest da famiglia di musicisti, diplomato al liceo musicale nel 1974, con il massimo dei voti e laureato con lode all’Accademia musicale nel 1978, dal 1979 vive e lavora in Italia. Suona per le più prestigiose stagioni di Milano, Torino, Trieste, Roma, Bologna, Catania e Ancona. Nel 1990 collabora con il Teatro alla Scala di Milano come maestro. Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio di Foggia e presso l’Istituto di Alta Formazione Pergolesi di Fermo. Ha diretto il concerto del debutto dell’orchestra da camera al Teatro Pergolesi di Jesi. Dal 1973, anno del suo debutto, ha tenuto oltre duemila concerti.

I biglietti per il concerto dal costo di 10 euro sono in prevendita presso la Segreteria dell’Utes in Viale De Gasperi 139 a San Benedetto. Orario segreteria Utes: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, dalle 15 alle 20. Per informazioni: 0735781465.

