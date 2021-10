Sabato 30 ottobre la pedalata aperta a tutti promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta per sensibilizzare ragazzi e adulti su temi come la sicurezza sulle strade delle città, la moderazione del traffico, la salute, la vivibilità dei centri urbani e la mobilità green

GROTTAMMARE – Ritrovo in piazza Kursaal, sabato 30 ottobre, per la pedalata aperta a tutti organizzata dall’assessorato all’Ambiente.

Torna il 30 ottobre Bimbimbici, la manifestazione promossa dalla Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) per sensibilizzare ragazzi e adulti su temi come la sicurezza sulle strade delle città, la moderazione del traffico, la salute, la vivibilità dei centri urbani e la mobilità green.

L’appuntamento è fissato alle ore 10. Il programma prevede una pedalata da piazza Kursaal fino al Parco ciclistico “Daniela Calise” in via Pertini, dove i partecipanti troveranno ad attenderli uno spuntino offerto dall’Amministrazione comunale, a base di pane a km zero e miele del territorio.

In concomitanza, intorno alle ore 11, si terrà la premiazione del quartiere Monti, che si è classificato primo all’iniziativa ambientale “Puliamo il mondo …anche in bici 2021”, tenutasi lo scorso 26 settembre.

I rappresentanti del quartiere riceveranno una targa ed un buono-pranzo da utilizzare presso una struttura grottammarese.

Grottammare è un Comune Ciclabile dal 2017, con 11,2 km di piste ciclabili, di cui 7,93 in rete (cioè non isolate ma collegate ad altre piste ciclabili o ciclopedonali) e 3,27 km di corsie ciclabili (cioè a raso in carreggiata, senza delimitazione fisica).

Il marchio è assegnato dalla Fiab per attestare il grado di ciclabilità dei comuni, cioè quell’insieme di infrastrutture e iniziative che rendono una località adatta ad essere vissuta e visitata in bicicletta, e li incentiva a migliorare le politiche a favore della mobilità ciclistica. Quest’anno, l’assegnazione ha ottenuto 2021 il patrocino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente.

