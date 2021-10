FERMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in azione in questi giorni.

Due persone sono state denunciate dai militari nel Fermano.

Una per furto, un 72enne che aveva rubato 200 euro al Bancomat da un’anziana che involontariamente aveva lasciato il denaro nello sportello.

Un’altra, un 44enne per insolvenza fraudolenta: non aveva pagato una cena in un locale dileguandosi a fine pasti insieme ad altre persone. Notizie diffuse dall’Arma fermana tramite nota stampa il 26 ottobre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.