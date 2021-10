TERAMO – “Rapina con feriti all’ufficio postale di Atri, in provincia di Teramo. In azione, in serata, tre uomini armati, poi arrestati dalla polizia”.

Così l’Ansa Abruzzo in una nota diffusa il 25 ottobre: “Tre persone, una delle quali con una ferita lacero contusa, sono finite in ospedale per accertamenti. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19. I tre rapinatori, due dei quali armati di pistola, sono stati notati da una persona che era all’esterno della filiale e che ha contattato il vicino commissariato di polizia”.

“Sul posto è subito intervenuta la volante. Senza vie di fuga, i tre si sono arresi. Durante la rapina avrebbero colpito un dipendente e spintonato gli altri e proprio per questo i tre impiegati sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti – si legge nella nota dell’agenzia di stampa – E’ invece in corso di formalizzazione l’arresto dei tre”.

