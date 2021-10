ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è svolta domenica 24 ottobre, alle ore 10, presso il villaggio “Lido d’Abruzzo” di Roseto degli Abruzzi, la cerimonia di premiazione del XII Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia, organizzato dall’associazione “Il Faro”, durante la quale il poeta abruzzese Leandro Di Donato ha ricevuto il Premio speciale alla Poesia.

Come ha dichiarato Irene Gallieni, presidente dell’Associazione Il Faro, nella motivazione: “A Leandro Di Donato va il Premio Speciale alla Poesia per la sua intensa e significativa produzione poetica, che si compone di tre opere di grande compiutezza: “Parole dei miei giorni”, “Le strade bianche” (con prefazione di Renato Minore), “Il corpo del vento” (con una lettera di Anna Maria Farabbi). La sua è una poetica efficace improntata soprattutto a tematiche di respiro corale e un’ispirazione che si rinnova nell’impegno civile e nella particolare attenzione alla cultura intesa come motore del cambiamento sociale. Il suo amore per la poesia si riversa anche in numerose attività volte alla promozione del dialogo interculturale e alla crescita sociale, come la Rassegna “Emergenze Mediterranee”, di cui è direttore artistico, i due cicli di incontri a Civitella del Tronto “Alle cinque della sera” e “Discorrendo sul far della sera”, di cui è il curatore, il Premio Nazionale di Poesia “Oreste Pelagatti”, di cui è direttore artistico. Leandro Di Donato è un poeta coraggioso, consapevole e rispettoso del valore della parola. Il Premio è un riconoscimento non solo alla qualità letteraria delle sue opere, ma anche alla profonda riflessione da lui avviata sul ruolo che la poesia ha nel mondo contemporaneo”.

