SAMBENEDETTESE – FANO – STADIO RIVIERA DELLE PALME 24-10-2021. 6^ GIORNATA, SERIE D GIRONE F

SAMB: Knoflach, Alboni, Cipolletta, Ferretti(1′ st Ferri Marini), Amoruso, Mendicino, Di Domenicantonio, Varga, Lorenzoni, Angiulli, Amato (1′ st Lisi). A DISP: Bruno, De Santis, Ferri Marini, Zrgablic, Isacco, Travaglini, Lisi, De Sena, Parisi. ALLENATORE: Massimo Donati.

FANO: Tzafestas, Zanolla, Del Rosso, Manè, Vavassori, Gigli, Tortori, Antezza, Casolla, Esposito, Zanni. A DISP: Tolomeo, Delli Carri, Russo, Serges, Likaxhiu, Fontana, Tomassini, Riggioni, Falivene. ALLENATORE: Carmelino Gioffrè.

ARBITRO: Gangi di Enna (Scardovi/Concari).

MARCATORI: 2′ st Alboni

AMMONITI: Zanni (F), Lisi(S)

ESPULSI:

ANGOLI: 3-1

DIRETTA

22′ Angolo di Ferretti, stacca Di Domenicantonio di testa salva il portiere del Fano!

30′ Punizione di seconda per la Samb, Angiulli ci prova da 30 metri, tiro alto abbontantemente.

32′ Di Domenicantonio da sinistra mette in mezzo, Mendicicino spizza di testa con la palla che danza sulla linea e Ferretti non arriva per un attimo.

44′ Cross in mezzo dalla destra, prova a staccare Mendicino ma smanaccia Tzafestas.

45′ Finisce qui il primo tempo, 0-0 fra Sambe e Fano, i rossoblu hanno fatto intravedere qualcisa di buono, principalmente nella parte centrale della prima frazione.

SECONDO TEMPO

1′ Escono Ferretti e Amato per Ferri Marini e Lisi nella Samb.

2′ Pallone che attraversa l’area del Fano da sinistra a destra, arriva Alboni che col piatto insacca di precisione sul secondo palo. Samb in vantaggio!

12′ Tiro di Zanni dal limite dell’area, Knoflach in angolo con una bella parata.

23′ Cambio nel Fano, entra Russo per Esposito.

25′ Nella Samb fuori Mendicino e dentro il classe 2000 Peroni.

32′ Nel Fano fuori Del Rosso e Zanni, al loro posto Serges e Likaxhiu.

35′ Punizione di Casolla per il Fano, Knoflach gran intervento!

42′ Entra De Sena per Di Domenicantonio nella Samb.

44′ De Sena in contropiede, entra in area e prova il tiro a giro, abbondantemente fuori fra i rumori del pubblico. Che occasione sprecata per chiudere la gara.

45′ Travewrsa colpita di testa da Vavassori ma l’arbitro fischi prima un fallo in attacco al Fano.

45′ 6 minuti di recupero.

45’+ 5 Russo ci prova in extremis con un mancino che finisce a lato.

45′ + 5 Tiro di Tortori forte da posizione angolata, Knoflach respinge coi pugni: ultimi attimi di sofferenza per la Samb.

45′ + 6 Finisce qui la gara, rossoblu battono Fano 1-0 al Riviera col gol di Albioni a inizio ripresa e portano a casa i primi 3 punti del campionato.

