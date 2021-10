Il Rotary Club Hatriaticum Picenum, in collaborazione con gli altri sei club delle province di Ascoli e di Teramo, ha organizzato una cena di beneficenza sarà devoluto alla eradicazione della polio nel mondo

Venerdì sera, presso il Residence Le Terrazze di Grottammare si è svolta una cena di beneficenza in cui ricavato sarà devoluto alla eradicazione della polio nel mondo. La serata è stata organizzata dal Rotary Club Hatriaticum Picenum in collaborazione con gli altri sei club delle province di Ascoli e di Teramo, San Benedetto del Tronto, San Benedetto Nord, Ascoli, Teramo Centro, Teramo Nord Centenario, Teramo Est.

La serata è stata avviata da un intervento introduttivo del Presidente del Rotary Club Hadriaticum Picenum che ha descritto la meritoria azione del Rotary International finalizzata all’eliminazione totale del virus della poliomielite. Il relatore scientifico è stato il Dottor Antonio Santone, direttore dell’Uoc Igiene e Sanità pubblica dell’Asl di Teramo, già in servizio presso l’analoga struttura sanitaria di San Benedetto, il quale, nel suo intervento, ha illustrato l’excursus storico della vaccinazione contro la poliomielite, partendo dalle origini del virus, documentate fin dai tempi dell’antico Egitto, dal primo isolamento del virus, per arrivare al primo vaccino da virus inattivato intramuscolo sviluppato da Jonas Salk e successivamente al vaccino da virus vivo attenuato sviluppato da Albert Sabin.

Presenti numerosi Presidenti di Club Rotary: Massimo Esposito di San Benedetto del Tronto, Ennio Angelici di San Benedetto Nord, Paolo Petronio di Ascoli, Silviano Scardecchia di Roseto, Daniela Tondini di Teramo, Piera De Antonis di Teramo Nord, Nero Dell’Aventino di Lanciano e Barbara Rosati di Costa dei Trabocchi. Ha partecipato alla conviviale anche Gaetano Ricciardi, Assistente del Governatore del Distretto 2090.

La serata è stata allietata dell’esibizione canora di Gloria Conti e dalla performance teatrale di Vincenzo Di Bonaventura. Al termine della serata, si è svolta una lotteria di beneficenza con l’estrazione di premi, in cui ricavato verrà, anch’esso, devoluto per il progetto internazionale End Polio Now.

