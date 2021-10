SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 24 ottobre sfida fra Samb e Fano, occhio alla viabilità vicino lo stadio “Riviera delle Palme”.

La viabilità del tratto di Viale dello Sport nel tratto compreso tra la Rotonda Roncarolo e Via San Pio X verrà divisa in tre tronchi:

– dalla Rotonda Roncarolo all’ingresso del parcheggio del Palazzetto dello Sport, divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite;

– dall’ingresso del parcheggio del Palazzetto dello sport alla strada a sud della scuola Ipsia, divieto di transito veicolare.

– da Via San Pio X alla strada a sud della scuola Ipsia: divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli della tifoseria locale.

Dal momento in cui risultino occupati tutti i parcheggi riservati alla tifoseria locale a sud di Via San Pio X, sarà disposto per lo stesso tratto il divieto di transito per i veicoli della tifoseria locale ad eccezione dei velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Per quanto riguarda la sosta: parcheggio “curva nord”: dei veicoli della tifoseria locale. Parcheggio “Palazzetto Speca”: veicoli della tifoseria ospite. Viale dello Sport (tratto dalla strada a sud della scuola Ipsia all’ingresso del parcheggio del Palazzetto dello Sport): divieto di sosta con rimozione coatta.

Le segnaletica di preavviso della chiusura al transito saranno collocate: a sud in Viale dello Sport in prossimità dell’intersezione con Via Sgattoni e in prossimità della rotatoria di Via Mattei, mentre a nord in Viale dello Sport in prossimità dell’intersezione con Via Voltattorni.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.