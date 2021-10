Si tratta un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità. Cerimonia in videoconferenza alla presenza del referente regionale Nardini e del Sindaco Spazzafumo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta stamane in videoconferenza la cerimonia di consegna della “Bandiera Verde Eco-Schools”, prestigioso riconoscimento europeo alle scuole cittadine che si sono distinte per i comportamenti virtuosi messi in atto attraverso una didattica basata sui principi della sostenibilità.

Ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale il neo sindaco Antonio Spazzafumo che ha ribadito l’impegno del Comune per adottare politiche volte a contrastare le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità.

Ha preso la parola il professor Camillo Nardini, responsabile regionale Eco-Schools, e hanno partecipato alla cerimonia rappresentative di alunni e docenti del Liceo Scientifico Statale “Benedetto Rosetti”, dell’Istituto Tecnico Settore Economico – Liceo Linguistico “Augusto Capriotti” e dei tre Istituti comprensivi della città.

Eco-Schools è un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde. La scuola che aderisce al programma decide di orientare la gestione dei propri edifici e la didattica ai principi della sostenibilità, intesa come disciplina trasversale e primaria nel legame tra scuola e territorio.

